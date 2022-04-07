Мишустин: инициаторы санкций планировали разрушить экономику России за несколько дней
- РИА Новости
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Мишустин заявил, что такие санкции «не применялись даже в самые мрачные годы холодной войны».
По словам премьера, «всё это было тщательно спланировано».
«Авторы этой стратегии рассчитывали, что санкционный шторм за несколько дней разрушит нашу экономику. Их сценарий не сбылся», — сказал он.
Также Мишустин заявил, что количество ограничений, введённых против России, «превосходит когда-либо вводимые в отношении любой другой страны». По его словам, всего таких ограничений уже более 6 тыс.
Кроме того, премьер заявил, что против России развязана настоящая экономическая война.