Мишустин: против России развязана настоящая экономическая война
- РИА Новости
«Против России развязана самая настоящая экономическая война», — заявил Мишустин.
По его словам, от взаимодействия кабмина и Госдумы зависит успешная адаптация экономики.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также отметил, что страны Запада развязали против России экономическую войну.
Как подчёркивается, западные страны захватывают российскую собственность, захватывают денежные средства, блокируют финансовые отношения.
Пресс-секретарь отметил, что России приходится приспосабливаться к новой реальности.