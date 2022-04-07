Мишустин: против России развязана настоящая экономическая война

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Против России развязана экономическая война. Об этом в ходе выступления с отчётом правительства в Госдуме заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Мишустин: против России развязана настоящая экономическая война
  • РИА Новости

«Против России развязана самая настоящая экономическая война», — заявил Мишустин.

По его словам, от взаимодействия кабмина и Госдумы зависит успешная адаптация экономики.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также отметил, что страны Запада развязали против России экономическую войну.

Как подчёркивается, западные страны захватывают российскую собственность, захватывают денежные средства, блокируют финансовые отношения.

Пресс-секретарь отметил, что России приходится приспосабливаться к новой реальности.

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