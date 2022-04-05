Правительство упростило процедуру регистрации медицинских изделий

Правительство упрощает процедуру государственной регистрации медицинских изделий, что позволит избежать их дефицита. Постановление подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.

Отмечается, что для отдельных медизделий срок регистрации будет сокращён с 50 до 22 рабочих дней, для других — до пяти рабочих дней.

Перечень медицинских изделий, которые можно будет регистрировать в упрощённом порядке, определит специальная межведомственная комиссия.

Ранее Росздравнадзор отменил проведение плановых проверок в сфере здравоохранения, но продолжит осуществлять контроль в форме внеплановых проверок.

Также глава российского Минздрава Михаил Мурашко сказал, что ситуация с лекарствами в России на сегодняшний день стабильная, все производители продолжают работу на рынке страны.