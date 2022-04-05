Правительство упростило процедуру регистрации медицинских изделий
- РИА Новости
Отмечается, что для отдельных медизделий срок регистрации будет сокращён с 50 до 22 рабочих дней, для других — до пяти рабочих дней.
Перечень медицинских изделий, которые можно будет регистрировать в упрощённом порядке, определит специальная межведомственная комиссия.
Ранее Росздравнадзор отменил проведение плановых проверок в сфере здравоохранения, но продолжит осуществлять контроль в форме внеплановых проверок.
Также глава российского Минздрава Михаил Мурашко сказал, что ситуация с лекарствами в России на сегодняшний день стабильная, все производители продолжают работу на рынке страны.