Правительство упростило процедуру регистрации медицинских изделий

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Правительство упрощает процедуру государственной регистрации медицинских изделий, что позволит избежать их дефицита. Постановление подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.
Правительство упростило процедуру регистрации медицинских изделий
  • РИА Новости

Отмечается, что для отдельных медизделий срок регистрации будет сокращён с 50 до 22 рабочих дней, для других — до пяти рабочих дней. 

Перечень медицинских изделий, которые можно будет регистрировать в упрощённом порядке, определит специальная межведомственная комиссия. 

Ранее Росздравнадзор отменил проведение плановых проверок в сфере здравоохранения, но продолжит осуществлять контроль в форме внеплановых проверок.

Также глава российского Минздрава Михаил Мурашко сказал, что ситуация с лекарствами в России на сегодняшний день стабильная, все производители продолжают работу на рынке страны.

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