Росздравнадзор отменил плановые проверки юридических лиц в сфере здравоохранения

Росздравнадзор отменил проведение плановых проверок в сфере здравоохранения, но продолжит осуществлять контроль в форме внеплановых проверок.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации Росздравнадзор отменил проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по всем видам контроля в сфере здравоохранения», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в случае поступления информации о фактах непосредственной угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан Росздравнадзор продолжит осуществлять контроль в форме внеплановых проверок.

Предполагается, что данная мера снизит административную нагрузку на подконтрольные Росздравнадзору субъекты и позволит обеспечить население качественными лекарственными средствами и медицинскими изделиями.

Ранее пресс-служба Росздравнадзора заявила, что люди ажиотажно закупают лекарства на годы вперёд, что и приводит к тому, что поставщики не успевают своевременно пополнять запасы в аптеках.