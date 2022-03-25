Росздравнадзор: люди закупают лекарства на годы вперёд

Пресс-служба Росздравнадзора заявила, что люди ажиотажно закупают лекарства на годы вперёд, что и приводит к тому, что поставщики не успевают своевременно пополнять запасы в аптеках.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Отсутствие лекарств в аптеках обусловлено искусственно создаваемым ажиотажем, когда люди запасаются препаратами впрок на годы вперёд. При этом аптечные организации в нарушение правил отпуска продают рецептурные лекарственные средства без рецепта, тем самым создавая ситуацию, при которой дистрибьютеры не успевают своевременно пополнять запасы в аптеках», — отметили в пресс-службе.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, направленный на регулирование обращения лекарств в России в условиях санкций.