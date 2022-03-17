Глава Минздрава Мурашко заявил о стабильной ситуации на рынке лекарств в России

Ситуация с лекарствами в России на сегодняшний день стабильная, все производители продолжают работу на рынке страны. Об этом сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

«Ситуация на рынке лекарств на сегодня стабильная, все производители продолжают работу на российском рынке», —цитирует ТАСС Мурашко.

По его словам, «объёмы производства и поставок лекарств и фармсубстанций, включая импортные, в этом году значительно опережают показатели прошлого года».

Министр уточнил, что с 22 февраля по 16 марта 2022 года в гражданский оборот введено более 433,6 млн упаковок лекарственных препаратов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что медицинские изделия должны быть доступными для медучреждений в российских регионах в случае их возможного подорожания из-за санкций.

Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев высказался о ситуации с лекарствами.