Глава Минздрава Мурашко заявил о стабильной ситуации на рынке лекарств в России
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«Ситуация на рынке лекарств на сегодня стабильная, все производители продолжают работу на российском рынке», —цитирует ТАСС Мурашко.
По его словам, «объёмы производства и поставок лекарств и фармсубстанций, включая импортные, в этом году значительно опережают показатели прошлого года».
Министр уточнил, что с 22 февраля по 16 марта 2022 года в гражданский оборот введено более 433,6 млн упаковок лекарственных препаратов.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что медицинские изделия должны быть доступными для медучреждений в российских регионах в случае их возможного подорожания из-за санкций.
Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев высказался о ситуации с лекарствами.