Глава Минздрава Мурашко заявил о стабильной ситуации на рынке лекарств в России

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Ситуация с лекарствами в России на сегодняшний день стабильная, все производители продолжают работу на рынке страны. Об этом сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
Глава Минздрава Мурашко заявил о стабильной ситуации на рынке лекарств в России
  • Gettyimages.ru
  • © Tempura

«Ситуация на рынке лекарств на сегодня стабильная, все производители продолжают работу на российском рынке»,  —цитирует ТАСС Мурашко.

По его словам, «объёмы производства и поставок лекарств и фармсубстанций, включая импортные, в этом году значительно опережают показатели прошлого года».

Министр уточнил, что с 22 февраля по 16 марта 2022 года в гражданский оборот введено более 433,6 млн упаковок лекарственных препаратов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что медицинские изделия должны быть доступными для медучреждений в российских регионах в случае их возможного подорожания из-за санкций.

Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев высказался о ситуации с лекарствами.

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