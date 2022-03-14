Мишустин заявил о необходимости обеспечить доступность лекарств в больницах на фоне санкций

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что медицинские изделия должны быть доступными для медучреждений в российских регионах в случае их возможного подорожания из-за санкций.

«В любой ситуации у врачей должно быть всё необходимое для помощи пациентам. Речь идёт в том числе о медицинских изделиях, которые могут подорожать из-за последствий ограничительных мер. Но и в таком случае они должны оставаться доступными для наших больниц и поликлиник», — приводит пресс-служба кабмина его слова в Telegram.

Ранее в Минздраве России заявили, что основные мировые производители инсулина письменно подтвердили продолжение своей работы на российском рынке и продолжение поставок.

Мишустин также подписал постановление о временном запрете на вывоз из России иностранных медицинских изделий, которые были доставлены из государств, присоединившихся к антироссийским санкциям.