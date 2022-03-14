Мишустин заявил о необходимости обеспечить доступность лекарств в больницах на фоне санкций

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что медицинские изделия должны быть доступными для медучреждений в российских регионах в случае их возможного подорожания из-за санкций.
Мишустин заявил о необходимости обеспечить доступность лекарств в больницах на фоне санкций
  • Gettyimages.ru
  • © Monty Rakusen

«В любой ситуации у врачей должно быть всё необходимое для помощи пациентам. Речь идёт в том числе о медицинских изделиях, которые могут подорожать из-за последствий ограничительных мер. Но и в таком случае они должны оставаться доступными для наших больниц и поликлиник», — приводит пресс-служба кабмина его слова в Telegram.

Ранее в Минздраве России заявили, что основные мировые производители инсулина письменно подтвердили продолжение своей работы на российском рынке и продолжение поставок.

Мишустин также подписал постановление о временном запрете на вывоз из России иностранных медицинских изделий, которые были доставлены из государств, присоединившихся к антироссийским санкциям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить