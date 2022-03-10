В Минздраве России заявили о продолжении поставок инсулина на российский рынок

В Минздраве России заявили, что основные мировые производители инсулина письменно подтвердили продолжение своей работы на российском рынке и продолжение поставок.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Основные мировые производители инсулинов письменно подтвердили продолжение своей работы на российском рынке и продолжение поставок», — говорится в заявлении.

Агентство сообщает, что, по данным мониторинга Росздравнадзора, запасы наиболее популярных препаратов инсулина импортного производства, таких как «Новорапид», «Фиасп», «Хумалог», на российских складах производителей и дистрибуторов, в аптечных сетях на сегодняшний день практически соответствуют общему объёму их поставок в страну в 2021 году.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете на вывоз из России иностранных медицинских изделий, которые были доставлены из государств, присоединившихся к антироссийским санкциям.