В Ассоциации российских фармацевтических производителей высказались о ситуации с лекарствами

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Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев высказался о ситуации с лекарствами.
В Ассоциации российских фармацевтических производителей высказались о ситуации с лекарствами
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  • © PhotoAlto/Sigrid Olsson

«Мы сегодня по количеству производственных площадок обеспечены больше, чем надо. У нас профицит производственных площадей», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, основная масса субстанций закупается за рубежом, прежде всего в Индии и Китае.

«Но рынок России в деньгах меньше, чем рынок США или Европы, поэтому замыкаться на своём рынке невыгодно», — добавил Дмитриев.

Ранее директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова в беседе с Общественной службой новостей прокомментировала ситуацию с лекарствами.

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