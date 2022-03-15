В Ассоциации российских фармацевтических производителей высказались о ситуации с лекарствами

Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев высказался о ситуации с лекарствами.

«Мы сегодня по количеству производственных площадок обеспечены больше, чем надо. У нас профицит производственных площадей», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, основная масса субстанций закупается за рубежом, прежде всего в Индии и Китае.

«Но рынок России в деньгах меньше, чем рынок США или Европы, поэтому замыкаться на своём рынке невыгодно», — добавил Дмитриев.

Ранее директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова в беседе с Общественной службой новостей прокомментировала ситуацию с лекарствами.