Голикова: иностранные производители препаратов не отказываются от поставок в Россию

Зарубежные производители лекарственных препаратов не отказываются от поставок в Россию, но работа по импортозамещению продолжается, заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.

«Иностранные производители не отказались от поставок сюда и лекарственных препаратов, и медицинских изделий... Мы вместе с коллегами... отрабатываем полностью группы лекарственных препаратов, медицинских изделий, которые можно достаточно быстро воспроизвести и произвести на территории России», — цитирует её РИА Новости.

По словам Голиковой, предпринятые для поддержки производителей лекарств мероприятия направлены на упрощение процедуры их регистрации и дают преференции при установке цены.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трудности с импортными лекарствами в стране носят временный характер.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, отечественное фармпроизводство работает в штатном режиме, темпы выпуска продукции никто не сбавлял.