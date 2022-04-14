Голикова: иностранные производители препаратов не отказываются от поставок в Россию

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Зарубежные производители лекарственных препаратов не отказываются от поставок в Россию, но работа по импортозамещению продолжается, заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова: иностранные производители препаратов не отказываются от поставок в Россию
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«Иностранные производители не отказались от поставок сюда и лекарственных препаратов, и медицинских изделий... Мы вместе с коллегами... отрабатываем полностью группы лекарственных препаратов, медицинских изделий, которые можно достаточно быстро воспроизвести и произвести на территории России», — цитирует её РИА Новости.

По словам Голиковой, предпринятые для поддержки производителей лекарств мероприятия направлены на упрощение процедуры их регистрации и дают преференции при установке цены.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трудности с импортными лекарствами в стране носят временный характер.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, отечественное фармпроизводство  работает в штатном режиме, темпы выпуска продукции никто не сбавлял.

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