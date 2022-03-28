Минпромторг: фармпроизводство в России работает в штатном режиме

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Фармпроизводство в России работает в штатном режиме, темпы выпуска продукции никто не сбавлял, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 24».
Минпромторг: фармпроизводство в России работает в штатном режиме
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«Текущее производство, раз вы затронули по фарминдустрии, оно работает на сегодняшний день в штатном режиме... Никто темпов не сбавлял», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-служба Росздравнадзора заявила, что люди ажиотажно закупают лекарства на годы вперёд, что и приводит к тому, что поставщики не успевают своевременно пополнять запасы в аптеках.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что все фармацевтические компании подтвердили продолжение поставок в Россию.

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