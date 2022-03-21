Мурашко: все фармацевтические компании подтвердили продолжение поставок в Россию

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Все фармацевтические компании подтвердили продолжение поставок в Россию, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Мурашко: все фармацевтические компании подтвердили продолжение поставок в Россию
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Об этом сообщает ТАСС.

«Все фармацевтические компании подтверждают нам сегодня, что поставки лекарственных препаратов продолжаются. И в рамках списка жизненно важных лекарственных препаратов у нас регулируются цены, и эти лекарственные препараты мы получаем в стабильном формате», — отметил Мурашко на совещании с общественными приёмными «Единой России».

По его словам, в течение последних трёх недель зафиксирован повышенный спрос на ряд препаратов, связанный с распространением недостоверной информации о дефиците некоторых лекарств. Министр призвал не создавать ажиотажный спрос и подчеркнул, что все препараты в наличии.

Ранее руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила об отсутствии проблем с производством и поставками лекарств в России.

В настоящее время ситуация с медикаментами находится на постоянном контроле правительства.

Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в беседе с НСН высказался о ситуации с лекарствами.

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