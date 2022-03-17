В правительстве заявили о постоянном контроле ситуации с медикаментами в России

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Ситуация с медикаментами находится на постоянном контроле правительства России. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
В правительстве заявили о постоянном контроле ситуации с медикаментами в России
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  • © alvarez

«Доступность медикаментов находится на постоянном контроле правительства. Во время пандемии благодаря скоординированной работе ключевых профильных ведомств — Минпромторга, Минздрава, Росздравнадзора — удалось полностью обеспечить наличие необходимых лекарств как в больницах, так и в аптечном звене», — говорится в заявлении.

Отмечается, что вопрос требует особого внимания на фоне антироссийских санкций.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с лекарствами в России на сегодняшний день стабильная, все производители продолжают работу на рынке страны.

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