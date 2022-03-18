Росздравнадзор заявил об отсутствии проблем с производством и поставками лекарств в России

Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила в интервью телеканалу «Россия 24» об отсутствии проблем с производством и поставками лекарств в России.

«Мы провели совещание с дистрибьюторами и производителями, и фактически дистрибьюторы и производители отечественных лекарственных препаратов подтвердили нам, что проблем ни с производством, ни с поставкой лекарственных препаратов на сегодняшний день они не видят», — цитирует её ТАСС.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с лекарствами в России на сегодняшний день стабильная, все производители продолжают работу на рынке страны.