Росздравнадзор заявил об отсутствии проблем с производством и поставками лекарств в России

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Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила в интервью телеканалу «Россия 24» об отсутствии проблем с производством и поставками лекарств в России.
Росздравнадзор заявил об отсутствии проблем с производством и поставками лекарств в России
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«Мы провели совещание с дистрибьюторами и производителями, и фактически дистрибьюторы и производители отечественных лекарственных препаратов подтвердили нам, что проблем ни с производством, ни с поставкой лекарственных препаратов на сегодняшний день они не видят», — цитирует её ТАСС.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с лекарствами в России на сегодняшний день стабильная, все производители продолжают работу на рынке страны.

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