Роспотребнадзор зарегистрировал тест на выявление двух участков генома коронавируса

Роспотребнадзор сообщил о регистрации первого в мире теста на коронавирус, который способен выявлять одновременно два различных участка генома вируса.

«ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировал первый в мире изотермический тест AmpliSens SC2-IT, нацеленный на выявление одновременно двух различных участков генома вируса SARS-CoV-2», — говорится в сообщении на сайте службы.

Отмечается, что тест не только обеспечивает высокую выявляемость вируса, но и значительно снижает вероятность получения ложноотрицательного результата.

Также в Роспотребнадзоре добавили, что разработка позволит сократить время ожидания результата с полутора часов до 20 — 25 минут.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что доля «стелс-омикрона» превысила 90% от всех выявляемых случаев заболевания коронавирусом в России.