Роспотребнадзор зарегистрировал тест на выявление двух участков генома коронавируса
«ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировал первый в мире изотермический тест AmpliSens SC2-IT, нацеленный на выявление одновременно двух различных участков генома вируса SARS-CoV-2», — говорится в сообщении на сайте службы.
Отмечается, что тест не только обеспечивает высокую выявляемость вируса, но и значительно снижает вероятность получения ложноотрицательного результата.
Также в Роспотребнадзоре добавили, что разработка позволит сократить время ожидания результата с полутора часов до 20 — 25 минут.
Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что доля «стелс-омикрона» превысила 90% от всех выявляемых случаев заболевания коронавирусом в России.