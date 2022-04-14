Роспотребнадзор зарегистрировал тест на выявление двух участков генома коронавируса

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Роспотребнадзор сообщил о регистрации первого в мире теста на коронавирус, который способен выявлять одновременно два различных участка генома вируса.

«ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировал первый в мире изотермический тест AmpliSens SC2-IT, нацеленный на выявление одновременно двух различных участков генома вируса SARS-CoV-2», — говорится в сообщении на сайте службы.

Отмечается, что тест не только обеспечивает высокую выявляемость вируса, но и значительно снижает вероятность получения ложноотрицательного результата.

Также в Роспотребнадзоре добавили, что разработка позволит сократить время ожидания результата с полутора часов до 20 — 25 минут.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что доля «стелс-омикрона» превысила 90% от всех выявляемых случаев заболевания коронавирусом в России.

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