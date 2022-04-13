Эксперт Роспотребнадзора заявил, что доля «стелс-омикрона» в России превысила 90%

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Доля «стелс-омикрона» превысила 90% от всех выявляемых случаев заболевания коронавирусом в России. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
Эксперт Роспотребнадзора заявил, что доля «стелс-омикрона» в России превысила 90%
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«В России сублинии BA.4 и BA.5 не обнаружены, более 90% всех новых случаев сейчас приходится на заболевание субвариантом BA.2, при этом BA.1 становится всё более редким гостем», — цитирует ТАСС Хафизова.

Он добавил, что «случаев инфицирования сублиниями омикрон-штамма BA.4 и BA.5 в России не обнаружено».

Ранее академик РАН доктор медицинских наук Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».

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