Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона»

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Доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».
Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона»
  • AP

В беседе с ФАН он выразил мнение, что в целом накопленный популяционный иммунитет именно против «омикрона» позволяет надеяться, что его подвид не вызовет серьёзного всплеска заболеваемости в России.

«На будущее нам нужно подумать над тем, чтобы адаптировать новые вакцины от коронавируса к тому штамму, который доминирует, как это делается сейчас в отношении гриппа», — отметил Онищенко.

Ранее иммунолог и аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

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