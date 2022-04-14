Вирусолог допустил небольшой подъём заболеваемости коронавирусом в России
«Да, подъём заболеваемости вполне возможен», — приводит ТАСС его слова.
Лукашёв добавил, что в некоторых странах Европы и Северной Америки на данный момент наблюдается рост числа пациентов с COVID-19.
«Поэтому через несколько недель подъём заболеваемости можно ожидать и у нас. Но, по всей видимости, цифры будут намного ниже, чем были в февральскую волну, потому что коллективный иммунитет хотя и ослабевает, но остаётся на достаточно высоком уровне», — добавил вирусолог.
Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что доля «стелс-омикрона» превысила 90% от всех выявляемых случаев заболевания коронавирусом в России.