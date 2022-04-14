Вирусолог допустил небольшой подъём заболеваемости коронавирусом в России

В России возможен подъём заболеваемости коронавирусом через несколько недель, но он будет слабее, чем в феврале благодаря коллективному иммунитету. Об этом заявил вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашёв.

«Да, подъём заболеваемости вполне возможен», — приводит ТАСС его слова.

Лукашёв добавил, что в некоторых странах Европы и Северной Америки на данный момент наблюдается рост числа пациентов с COVID-19.

«Поэтому через несколько недель подъём заболеваемости можно ожидать и у нас. Но, по всей видимости, цифры будут намного ниже, чем были в февральскую волну, потому что коллективный иммунитет хотя и ослабевает, но остаётся на достаточно высоком уровне», — добавил вирусолог.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что доля «стелс-омикрона» превысила 90% от всех выявляемых случаев заболевания коронавирусом в России.