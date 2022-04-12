Диетолог Гинзбург назвал правила употребления сала

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Врач-диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, рассказал, как правильно употреблять сало и кому этот продукт противопоказан.
Диетолог Гинзбург назвал правила употребления сала
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Сало — это животный жир, поэтому употреблять его следует в очень ограниченном количестве, чтобы не набрать лишних килограммов, отметил специалист в интервью радио Sputnik.

«Считается, что сало — это еда для здоровых. После 40 лет, когда, естественно, появляются возрастные болезни, злоупотребление салом и подобными продуктами будет прямо вести к прогрессированию болезней. Это касается людей с ожирением, атеросклерозом и диабетом», — пояснил Гинзбург.

В молодом возрасте употребление этого продукта стоит ограничить 20—25 г в день, а людям старшего возраста — 10 г, заключил диетолог.

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