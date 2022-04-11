Гастроэнтеролог Неронов рассказал о последствиях приёма антибиотиков и пробиотиков

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Гастроэнтеролог АО «Медицина», доктор медицинских наук Владимир Неронов рассказал, насколько эффективен приём пробиотиков на фоне антибактериальной терапии.
Гастроэнтеролог Неронов рассказал о последствиях приёма антибиотиков и пробиотиков
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Использование антибиотиков сродни ядерному взрыву, и количество погибших микроорганизмов — как «плохих», так и «хороших» — исчисляется миллиардами, рассказал врач в беседе с «Газетой.Ru».

Препараты с бактериальным компонентом (пробиотики и симбиотики. — RT) также не безопасны и должны назначаться специалистами соответствующего профиля, добавил гастроэнтеролог.

«Не всегда тот или иной компонент микробного вида необходим и полезен. К сожалению, видовое разнообразие микроорганизмов в кишечнике в современном мире постоянно снижается. У людей, проживающих в городских агломерациях, микробный пейзаж беднее минимум в 1,5 раза, что объясняется особенностями пищевых продуктов (большим содержанием консервантов, которые, в свою очередь, являются антибактериальными препаратами и часто имеют так называемый бактериостатический эффект), поэтому в микромире тоже происходит мощный эволюционный сдвиг, который не может не отражаться на здоровье человека», — заключил врач.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию весной. 

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