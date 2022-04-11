В Петербурге госпитализировали 75 человек с COVID-19 за сутки

В Санкт-Петербурге госпитализировали 75 человек с коронавирусной инфекцией за сутки.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Всего в городе выявили 609 случаев инфицирования в течение суток.

Медики зафиксировали 12 летальных исходов.

Наряду с этим стало известно, что в Удмуртии за минувшие сутки госпитализировали 12 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

В настоящее время в стационарах региона находятся 170 пациентов.

Ранее сообщалось, что в России госпитализированы 1390 человек с COVID-19 за сутки. Накануне в больницы попали 1457 пациентов с инфекцией.