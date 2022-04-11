За сутки в России госпитализированы 1390 человек с COVID-19

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За сутки в России госпитализированы 1390 человек с COVID-19. Накануне в больницы попали 1457 пациентов с инфекцией.

Всего за 24 часа выявлено 11 855 случаев инфицирования COVID-19.

За сутки умерли 248 человек с коронавирусной инфекцией, выздоровели 26 755 человек.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение о том, что правительство выделит 387 млн рублей на запуск производства препарата от коронавируса «МИР 19».

Отечественный препарат «МИР 19», предназначенный для лечения коронавируса SARS-CoV-2, был зарегистрирован Минздравом России 23 декабря.

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