За сутки в России госпитализированы 1390 человек с COVID-19

За сутки в России госпитализированы 1390 человек с COVID-19. Накануне в больницы попали 1457 пациентов с инфекцией.

Всего за 24 часа выявлено 11 855 случаев инфицирования COVID-19. За сутки умерли 248 человек с коронавирусной инфекцией, выздоровели 26 755 человек. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение о том, что правительство выделит 387 млн рублей на запуск производства препарата от коронавируса «МИР 19». Отечественный препарат «МИР 19», предназначенный для лечения коронавируса SARS-CoV-2, был зарегистрирован Минздравом России 23 декабря.