Кабмин выделит почти 400 млн рублей на запуск производства препарата от COVID-19 «МИР 19»

Правительство России выделит 387 млн рублей на запуск производства препарата от коронавируса «МИР 19». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Об этом сообщается на сайте кабмина.

«На усовершенствование технологических линий, необходимых для массового производства препарата от коронавируса «МИР 19», будет направлено 387 млн рублей», — говорится в сообщении.

Средства будут выделены разработчику препарата — государственному научному центру «Институт иммунологии».

Отечественный препарат «МИР 19», предназначенный для лечения коронавируса SARS-CoV-2, был зарегистрирован Минздравом России 23 декабря.