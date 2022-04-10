Кабмин выделит почти 400 млн рублей на запуск производства препарата от COVID-19 «МИР 19»
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Об этом сообщается на сайте кабмина.
«На усовершенствование технологических линий, необходимых для массового производства препарата от коронавируса «МИР 19», будет направлено 387 млн рублей», — говорится в сообщении.
Средства будут выделены разработчику препарата — государственному научному центру «Институт иммунологии».
Отечественный препарат «МИР 19», предназначенный для лечения коронавируса SARS-CoV-2, был зарегистрирован Минздравом России 23 декабря.