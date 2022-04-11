Диетолог Денисова рассказала, от чего зависит калорийность растительного молока
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Утверждать, что растительное молоко всегда менее калорийно, чем коровье, нельзя, сказала специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
«Всё зависит от технологического процесса производства продукта. Коровье молоко может быть обезжиренное, а потому низкокалорийное. А соевая или другая растительная альтернатива — содержать растительные жиры, добавленный сахар и быть более калорийной. Поэтому важно смотреть состав продукта», — уточнила Денисова.
Растительное молоко с низким содержанием жиров и углеводов можно включить в рацион при похудении. Однако оно не сможет в полной мере обеспечить человека витаминами группы В и кальцием, заключила она.
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