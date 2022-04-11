Диетолог Денисова рассказала, от чего зависит калорийность растительного молока

Врач-диетолог, научный сотрудник ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук Наталья Денисова рассказала, что калорийность растительного молока зависит от количества содержащихся в нём белков, жиров и углеводов.

Утверждать, что растительное молоко всегда менее калорийно, чем коровье, нельзя, сказала специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

«Всё зависит от технологического процесса производства продукта. Коровье молоко может быть обезжиренное, а потому низкокалорийное. А соевая или другая растительная альтернатива — содержать растительные жиры, добавленный сахар и быть более калорийной. Поэтому важно смотреть состав продукта», — уточнила Денисова.

Растительное молоко с низким содержанием жиров и углеводов можно включить в рацион при похудении. Однако оно не сможет в полной мере обеспечить человека витаминами группы В и кальцием, заключила она.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию весной.