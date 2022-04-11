Пластический хирург Гузик назвала причины возникновения морщин

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Пластический хирург Анастасия Гузик рассказала, что выразительная мимика способствует более быстрому старению лица. Она перечислила пять самых вредных для красоты мимических привычек.
Пластический хирург Гузик назвала причины возникновения морщин
  • Gettyimages.ru

Когда человек хмурится, у него часто морщится лоб. В верхней трети головы располагаются мышцы «гордецов», которые начинают работать, формируя таким образом на лбу вертикальные морщины, сказала специалист в беседе с Пятым каналом.

Горизонтальные морщины в области лба создаёт эмоция удивления, когда приподнимаются брови, напрягаются лобные мышцы.

«При улыбке задействованы круговые мышцы глаз, поэтому возникают гусиные лапки вокруг глаз. Кроме того, возникают морщинки вокруг рта при активной радостной мимике», — добавила врач.

Напряжённое состояние губ, с которым зачастую позируют в соцсетях, также провоцирует образование морщин в нижней части лица.

Морщины в области подбородка и шеи могут возникнуть, когда при разговоре вместо мышц рта используются в основном мышцы шеи, что вызывает её естественное опущение, заключила Гузик.

Ранее врач-косметолог, врач-дерматолог Ольга Андриянова в беседе с «Известиями» рассказала о причинах появления морщин в молодом возрасте.

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