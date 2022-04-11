Политолог Бальбек поддержал идею учредить день памяти жертв украинских националистов

Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова учредить 2 мая ежегодный нерабочий день памяти жертв преступлений украинских националистов.

«Истязания русскоязычного населения на Украине, без сомнения, не должны быть забыты. Чтобы через 30—40 лет не начали появляться «альтернативные» мнения», — сообщил Бальбек.

Политолог положительно оценил предложение об учреждении дня памяти жертв украинских националистов и заявил о необходимости «сохранять правду об издевательствах украинского режима над русскоязычным населением».

Ранее в Госдуме предложили учредить 2 мая ежегодный нерабочий день памяти жертв украинских националистов.