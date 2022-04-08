Минобороны России опубликовало данные о преступлениях украинских националистов в годы ВОВ

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Минобороны России в рамках проекта «Архивы помнят всё…» опубликовало новые документы о преступлениях украинских националистов в годы Великой Отечественной войны.

«Трупы погибших были изрезаны, глаза выколоты, языки, носы и уши отрезаны. У лейтенанта т. Мартынюка живот разрезан и отрублены кисти рук. Старший сержант Сидоров и один красноармеец были полусожжены», — сообщается в докладной записке члена Военсовета 1-го Украинского фронта начальнику ГлавПУРККА.

Отмечается, что украинские националисты совершали разбойные нападения, пытали и убивали военнослужащих и мирных жителей.

21 марта Министерство обороны России сообщило о запуске проекта «Архивы помнят всё…», который посвящён доказательствам преступлений и зверств украинских националистов против своего народа в годы Великой Отечественной войны.

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