Депутат ГД Фёдоров предложил учредить День памяти жертв преступлений украинских националистов
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
В своём обращении законодатель отметил, что с 2014 года русское и русскоязычное население на Украине подвергается «истреблению по этническому и культурному признаку».
Депутат напомнил про пожар в Доме профсоюзов в Одессе и регулярные обстрелы территорий Донецкой и Луганской народных республик. И сейчас, в период проведения специальной военной операции Вооружённых сил России, происходят массовые преступления украинских националистов как против мирного населения, так и против военнопленных, отметил парламентарий.
«В связи с этим... прошу Вас дать поручение профильным ведомствам рассмотреть вопрос о возможности учреждения 2 мая ежегодного нерабочего Дня памяти жертв преступлений украинских националистических и неонацистских формирований по дате организации пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году — первого эпизода в череде преступлений против русского и русскоязычного населения Украины», — говорится в тексте обращения.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил признать доверенности, выданные в ДНР и ЛНР после принятия решения о признании независимости данных республик.
С начала эвакуации жителей Донецкой и Луганской народных республик российскую границу в Ростовской области пересекли почти 516 тыс. человек.