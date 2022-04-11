Депутат ГД Фёдоров предложил учредить День памяти жертв преступлений украинских националистов

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил учредить 2 мая ежегодный нерабочий День памяти жертв украинских националистов. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.

В своём обращении законодатель отметил, что с 2014 года русское и русскоязычное население на Украине подвергается «истреблению по этническому и культурному признаку».

Депутат напомнил про пожар в Доме профсоюзов в Одессе и регулярные обстрелы территорий Донецкой и Луганской народных республик. И сейчас, в период проведения специальной военной операции Вооружённых сил России, происходят массовые преступления украинских националистов как против мирного населения, так и против военнопленных, отметил парламентарий.

«В связи с этим... прошу Вас дать поручение профильным ведомствам рассмотреть вопрос о возможности учреждения 2 мая ежегодного нерабочего Дня памяти жертв преступлений украинских националистических и неонацистских формирований по дате организации пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году — первого эпизода в череде преступлений против русского и русскоязычного населения Украины», — говорится в тексте обращения.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил признать доверенности, выданные в ДНР и ЛНР после принятия решения о признании независимости данных республик.

С начала эвакуации жителей Донецкой и Луганской народных республик российскую границу в Ростовской области пересекли почти 516 тыс. человек.