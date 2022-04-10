Жительница Мариуполя рассказала о поджогах домов украинскими националистами

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Жительница Мариуполя в беседе с продюсером RT Анной Абакумовой рассказала, что украинские националисты поджигали дома местных жителей и срывали эвакуацию.

«Именно вот эти азовцы, ВСУ поджигали дома, наши дома. Они даже не давали выходить, они отстреливали... Нас спасли чеченцы и русские войска, ВСУ нас убивали», — рассказала женщина.

По её словам, утром, когда мирные жители должны были покинуть город через зелёный коридор, ВСУ начали обстрелы жилых районов и путей отхода из Мариуполя.

«Они обстреляли нашу квартиру, а потом они нас подожгли, и под дымовой завесой мы вышли на чеченцев, и они нас вывели сюда... У них была жёлтая повязка, они менялись: синяя, жёлтая, и он поджигает наш дом... мы бежали, он нас не заметил», — заявила женщина.

Ранее жительница Мариуполя в беседе с RT рассказала об обстрелах колонн беженцев со стороны украинских военных.

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