Жительница Мариуполя рассказала об обстрелах колонн беженцев со стороны ВСУ

Жительница Мариуполя в беседе с RT рассказала об обстрелах колонн беженцев со стороны украинских военных.

«Сразу, без предупреждения в нас начинают в упор стрелять. С автомата, с БТР, не знаю, я не разбираюсь. Кричала о том, что не стреляйте — дети. Я долго кричала... Все выбежали, кто мог. Кто не мог, так и остался — мы вытаскивали их. Там ещё вдогонку стрельнули», — рассказала она.

По словам женщины, ВСУ расстреляли колонну мариупольцев с надписью на машинах «Дети» и белыми тряпками.

Она уточнила, что пострадавших в ходе обстрелов беженцы самостоятельно донесли до больницы.

Ранее беженец из Мариуполя рассказал RT, что украинские националисты не выпускали жителей из города. По его словам, когда российские военные зашли в город, они выпускали людей и оказывали им помощь.

Работники роддома в Левобережном районе Мариуполя рассказали RT, как помогали людям во время боевых действий.