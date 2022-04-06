Работники роддома в Мариуполе рассказали, как помогали людям во время боевых действий

Работники роддома в Левобережном районе Мариуполя рассказали RT, как помогали людям во время боевых действий.

Роддом используется в качестве больницы широкого профиля и бомбоубежища для стариков и детей. Во время боевых действий здесь принимали роды и проводили операции.

«Женщина была доставлена к нам из другого роддома после обстрела с серьёзными травмами... Нам удалось её спасти, её прооперировали. Ребёнок, к сожалению, не выжил. Она была на 37-й неделе беременности», — рассказала работница учреждения.

Также она рассказала, что в связи с перебоями с электричеством и отсутствием солярки еду для пациентов и персонала приходилось готовить на костре.

По её словам, не все роды были простыми, но они закончились благополучно.

Ранее беженец из Мариуполя рассказал RT, что украинские националисты не выпускали жителей из города. По его словам, когда российские военные зашли в город, они выпускали людей и оказывали им помощь.