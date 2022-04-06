Беженец из Мариуполя рассказал, что националисты не выпускали жителей из города

Беженец из Мариуполя рассказал RT, что украинские националисты не выпускали жителей из города. По его словам, когда российские военные зашли в город, они выпускали людей и оказывали им помощь.

«Российские войска, когда уже зашли в город, ходили по улицам и выпускали людей, говорили, что направления, вот, на Бердянск и Запорожье: «Можете выезжать смело, не бояться», — отметил он.

По словам мужчины, российские военные на блокпостах раздавали жителям еду. Он добавил, что «до этого всё время сидели в подвалах, боялись приготовить себе поесть».

«Потому что они (националисты. — RT) не выпускали нас из города, держали в заложниках... Украина не давала жизни. У меня инвалидность, но меня не выпускают за границу с двумя детьми», — сказал беженец.

Ранее в Левобережном районе Мариуполя организовали выдачу гуманитарной помощи.