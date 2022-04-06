Беженец из Мариуполя рассказал, что националисты не выпускали жителей из города

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Беженец из Мариуполя рассказал RT, что украинские националисты не выпускали жителей из города. По его словам, когда российские военные зашли в город, они выпускали людей и оказывали им помощь.
Беженец из Мариуполя рассказал, что националисты не выпускали жителей из города
  • РИА Новости

«Российские войска, когда уже зашли в город, ходили по улицам и выпускали людей, говорили, что направления, вот, на Бердянск и Запорожье: «Можете выезжать смело, не бояться», — отметил он.

По словам мужчины, российские военные на блокпостах раздавали жителям еду. Он добавил, что «до этого всё время сидели в подвалах, боялись приготовить себе поесть».

«Потому что они (националисты. — RT) не выпускали нас из города, держали в заложниках... Украина не давала жизни. У меня инвалидность, но меня не выпускают за границу с двумя детьми», — сказал беженец.

Ранее в Левобережном районе Мариуполя организовали выдачу гуманитарной помощи.

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