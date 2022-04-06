В Левобережном районе Мариуполя организовали выдачу гуманитарной помощи. Отмечается, что на склад централизованно поступают грузы от МЧС, администрации района, «Единой России», а после продукты и товары первой необходимости развозят по другим районам.

Как сообщил RT депутат Госдумы, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, который руководит гуманитарным центром ЕР в ДНР, в местных магазинах товары можно будет купить за гривны и рубли.

Он также рассказал, как местные жители помогают друг другу лекарствами.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что 5 апреля Россия доставила на Украину ещё около 450 т гуманитарных грузов.