Юрист Третьякова сообщила о возможности возмещения ущерба от врачебной ошибки

Юрист BGP Litigation Екатерина Третьякова рассказала, что пациент, получивший неправильное лечение, может рассчитывать как на возмещение причиненного вреда, так и на компенсацию морального вреда.

«С компенсацией морального вреда проще — тут уже сложился единый подход,... когда для компенсации морального вреда достаточно и косвенной связи между ошибкой врача и страданиями пациента/его близких родственников», — заявила она агентству «Прайм».

Третьякова пояснила, что в случае требования возмещения морального ущерба потребуется установить наличие прямой связи между ошибкой врача и причиненным вредом.

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