Юрист Третьякова сообщила о возможности возмещения ущерба от врачебной ошибки
«С компенсацией морального вреда проще — тут уже сложился единый подход,... когда для компенсации морального вреда достаточно и косвенной связи между ошибкой врача и страданиями пациента/его близких родственников», — заявила она агентству «Прайм».
Третьякова пояснила, что в случае требования возмещения морального ущерба потребуется установить наличие прямой связи между ошибкой врача и причиненным вредом.
Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал об ошибках россиян перед ревакцинацией от коронавируса.