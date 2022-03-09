Терапевт Водовозов перечислил ошибки россиян перед ревакцинацией от COVID-19

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Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал об ошибках россиян перед ревакцинацией от коронавируса.

«Мелькают советы принимать разжижающие кровь препараты за неделю, за несколько дней. Ни в коем случае нельзя назначать себе без показаний разжижающие кровь препараты. Это всё-таки тяжелая артиллерия, это врачебные препараты, которые назначает врач, исходя из состояния свертывающей и противосвертывающей системы, наблюдая потом за изменениями этих показателей», — рассказал Водовозов в интервью радио Sputnik.

Он рекомендовал выспаться и не перегружать организм физическими и умственными нагрузками перед ревакцинацией.

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