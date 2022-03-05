Иммунолог Болибок рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19

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Иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.
Иммунолог Болибок рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19
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  • © Phynart Studio

В беседе с НСН он отметил, что одно из самых характерных проявлений последствий заболевания — «туман в мозгу».

«Кроме того, это сильная физическая слабость, вялость», — добавил Болибок.

Также, по его словам, у переболевших порой может наблюдаться повышенная свёртываемость крови.

Ранее главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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