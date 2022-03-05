Иммунолог Болибок рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19
- Gettyimages.ru
- © Phynart Studio
В беседе с НСН он отметил, что одно из самых характерных проявлений последствий заболевания — «туман в мозгу».
«Кроме того, это сильная физическая слабость, вялость», — добавил Болибок.
Также, по его словам, у переболевших порой может наблюдаться повышенная свёртываемость крови.
Ранее главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию с пандемией в России.