Иммунолог Болибок рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19

Иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

В беседе с НСН он отметил, что одно из самых характерных проявлений последствий заболевания — «туман в мозгу».

«Кроме того, это сильная физическая слабость, вялость», — добавил Болибок.

Также, по его словам, у переболевших порой может наблюдаться повышенная свёртываемость крови.

Ранее главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию с пандемией в России.