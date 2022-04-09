В Оренбургской области подтвердили 175 случаев COVID-19 за сутки

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В Оренбургской области подтвердили 175 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 47 жителей.
В Оренбургской области подтвердили 175 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 212 669 жителей. Вылечились 204 547 человек, в том числе 514 — за минувшие 24 часа.

В целом в России выявили 13 573 случая коронавируса за сутки, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Пётр Чумаков высказался о назальной ревакцинации от COVID-19.

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