В Оренбургской области подтвердили 175 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области подтвердили 175 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 47 жителей.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 212 669 жителей. Вылечились 204 547 человек, в том числе 514 — за минувшие 24 часа.

В целом в России выявили 13 573 случая коронавируса за сутки, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Пётр Чумаков высказался о назальной ревакцинации от COVID-19.