Профессор Чумаков высказался о назальной ревакцинации от COVID-19
- РИА Новости
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«Назальная вакцина хороша тем, что даёт стерилизующий иммунитет. Клетки эпителия носоглотки, сталкиваясь с вирусом, просто не могут заразиться. Это так называемый слизистый иммунитет», — заявил он в беседе с телеканалом «360».
По его словам, когда антитела находятся на поверхности клеток эпителия, выстилающего полость носа, они «хватают» вирус и не позволяют ему проникать в клетки.
Чумаков добавил, что ревакцинацию желательно делать раз в шесть месяцев.
Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.