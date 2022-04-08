Профессор Чумаков высказался о назальной ревакцинации от COVID-19

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Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Пётр Чумаков высказался о назальной ревакцинации от COVID-19.
Профессор Чумаков высказался о назальной ревакцинации от COVID-19
  • РИА Новости
  • © Денис Абрамов

«Назальная вакцина хороша тем, что даёт стерилизующий иммунитет. Клетки эпителия носоглотки, сталкиваясь с вирусом, просто не могут заразиться. Это так называемый слизистый иммунитет», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, когда антитела находятся на поверхности клеток эпителия, выстилающего полость носа, они «хватают» вирус и не позволяют ему проникать в клетки.

Чумаков добавил, что ревакцинацию желательно делать раз в шесть месяцев.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.

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