В Ростовской области зарегистрировали 571 случай коронавируса за сутки

В Ростовской области зарегистрировали 571 случай коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Общее число заболевших в регионе достигло 367 200. Коэффициент распространения болезни уменьшился до 0,78.

На лечении в ковидных госпиталях находятся менее 730 пациентов.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 14 311 случаев COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее советник президента Ассоциации заслуженных врачей России, директор института здоровьесберегающих технологий Юрий Оболонский рассказал, что делать пациентам с постковидным синдромом.