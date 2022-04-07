Врач Оболонский перечислил способы преодоления постковидного синдрома

Советник президента Ассоциации заслуженных врачей России, директор института здоровьесберегающих технологий Юрий Оболонский рассказал, что делать пациентам с постковидным синдромом.

«Обязательно вечером перед сном нужно гулять. Не забывайте, что 5—10 тыс. шагов в день — это самый лучший рецепт любого выздоровления», — сказал специалист в беседе с Общественной службой новостей.

Также Оболонский посоветовал не заниматься самолечением и не употреблять препараты, которые могут навредить.

«Важно вести здоровый образ жизни и относиться внимательно к своему здоровью», — заключил врач.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.