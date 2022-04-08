ФАС проводит антикартельную проверку в отношении «Мираторга»

Федеральная антимонопольная служба России проводит антикартельную проверку в отношении «Мираторга».

«В рамках контрольных мероприятий в отношении крупнейшего российского производителя мяса «Мираторг» ведомство изучит цепочку поставки мяса и произведёт оценку ценообразования на эту продукцию», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что ФАС проводит антикартельные проверки пяти крупнейших дистрибьюторов сахара в связи с резким ростом цен.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в российских регионах должен проводиться постоянный мониторинг розничных цен на товары первой необходимости и лекарства.

Российский президент Владимир Путин на совещании по поддержке отечественного агропромышленного комплекса (АПК) заявил, что в 2022 году следует сосредоточиться на увеличении выпуска отечественных продуктов.