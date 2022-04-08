ФАС проводит антикартельную проверку в отношении «Мираторга»

Короткая ссылка
Федеральная антимонопольная служба России проводит антикартельную проверку в отношении «Мираторга».
ФАС проводит антикартельную проверку в отношении «Мираторга»
  • Gettyimages.ru
  • © alle12

«В рамках контрольных мероприятий в отношении крупнейшего российского производителя мяса «Мираторг» ведомство изучит цепочку поставки мяса и произведёт оценку ценообразования на эту продукцию», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что ФАС проводит антикартельные проверки пяти крупнейших дистрибьюторов сахара в связи с резким ростом цен.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в российских регионах должен проводиться постоянный мониторинг розничных цен на товары первой необходимости и лекарства.

Российский президент Владимир Путин на совещании по поддержке отечественного агропромышленного комплекса (АПК) заявил, что в 2022 году следует сосредоточиться на увеличении выпуска отечественных продуктов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить