Руководитель информагентства по рыболовству Савельев объяснил рост цен на рыбу в России

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев прокомментировал рост цен на рыбу в России.

«Если посмотреть на всю цепочку формирования цен от лодки до глотки, то мы обратим внимание, что рыбаки в новую цену закладывают риски (связанные с сокращением экспорта. — RT). Половина российской рыбы прежде уходила на экспорт. Сейчас эти объёмы значительно сокращены, и перспектива экспортная не очень просматривается. Порты Китая, например, закрылись по причинам пандемии. В то же время рыбаки, продавая товар на внутреннем рынке, смотрят на те цены, которые есть на внешних рынках, а они фантастически взлетели, и стремятся получить именно эту маржу», — рассказал Савельев в интервью радио Sputnik.

Он также напомнил о влиянии инфляции на стоимость продуктов питания в России.

Ранее Савельев исключил возможность возникновения в России дефицита рыбы.

Президент России Владимир Путин назвал продовольственную самодостаточность конкурентным преимуществом России.