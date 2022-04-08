Руководитель информагентства по рыболовству Савельев объяснил рост цен на рыбу в России

Короткая ссылка
Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев прокомментировал рост цен на рыбу в России.

«Если посмотреть на всю цепочку формирования цен от лодки до глотки, то мы обратим внимание, что рыбаки в новую цену закладывают риски (связанные с сокращением экспорта. — RT). Половина российской рыбы прежде уходила на экспорт. Сейчас эти объёмы значительно сокращены, и перспектива экспортная не очень просматривается. Порты Китая, например, закрылись по причинам пандемии. В то же время рыбаки, продавая товар на внутреннем рынке, смотрят на те цены, которые есть на внешних рынках, а они фантастически взлетели, и стремятся получить именно эту маржу», — рассказал Савельев в интервью радио Sputnik.

Он также напомнил о влиянии инфляции на стоимость продуктов питания в России.

Ранее Савельев исключил возможность возникновения в России дефицита рыбы.

Президент России Владимир Путин назвал продовольственную самодостаточность конкурентным преимуществом России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить