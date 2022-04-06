Руководитель информагентства по рыболовству Савельев: в России не может быть дефицита рыбы

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев прокомментировал ситуацию в рыбной отрасли России.

«В стране, которую омывает 14 морей, в которой более 2 млн озёр и более 2 млн рек, просто не может быть дефицита рыбы по определению. Наши рыбаки вылавливают более 5 млн тонн, из которых половина уходит на экспорт», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, основная доля лосося добывается на Дальнем Востоке — это кета, горбуша и так далее.

«Этот лосось, он, во-первых, лучше, качественнее, это дикая рыба, и во-вторых, он дешевле», — добавил Савельев.

Согласно исследованию, подготовленному Ассоциацией добытчиков минтая, в России импорт рыбы в 2022 году сократится на 28—35% по сравнению с прошлым годом.