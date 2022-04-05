Исследование: импорт рыбы в 2022 году сократится на 28—35% по сравнению с прошлым годом

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Согласно исследованию, подготовленному Ассоциацией добытчиков минтая, в России импорт рыбы в 2022 году сократится на 28—35% по сравнению с прошлым годом.
Исследование: импорт рыбы в 2022 году сократится на 28—35% по сравнению с прошлым годом
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Как пишет РБК, в 2021 году Россия завезла из других стран 579 тыс. т рыбной продукции на $2,1 млрд.

По итогам 2022 года, согласно прогнозу, поставки снизятся до 385 тыс. т, составив $1,5 млрд.

Президент ассоциации Алексей Буглак отметил, что основная статья рыбного импорта в натуральном выражении — атлантический лосось и форель.

По его словам, на их долю приходится около 17% поставок.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев заявил, что сложности могут возникнуть с замещением тех видов рыбы, которые не добываются и не выращиваются российскими предприятиями из-за природных условий.

Речь идёт о некоторых премиальных видах рыбы и морепродуктов, например, это отдельные виды тунца, сибас, омары, каракатицы и другие.

Ранее председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв заявил, что ресурсов государства в сфере рыбного хозяйства достаточно для того, чтобы избежать повышения стоимости такой продукции.

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.

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