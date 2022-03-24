В Госдуме не ожидают повышения цен на рыбную продукцию в России

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв заявил, что ресурсов государства в сфере рыбного хозяйства достаточно для того, чтобы избежать повышения стоимости такой продукции.

Причиной подорожания может стать только дефицит продукции, заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«В условиях санкций речь идёт о том, что необходимо будет перенаправить часть объёмов на внутренний рынок, а избыток объёмов всегда приводит как минимум к стабильности в цене или даже к её снижению. Я бы связывал потенциальную возможность изменения цены в сторону повышения или с определёнными погодно-климатическими условиями, или с неурожайными годами, когда улов по каким-то объективным причинам уменьшается, потому что тоже есть колебания», — заявил эксперт.

Он, в частности, отметил, что возникновение локальных эксцессов будет вызвано, скорее всего, спекулятивными манипуляциями участников рынка.

«Думаю, что нашим согражданам не придётся столкнуться с каким-то аномальным повышением цен», — подытожил Гутенёв.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.