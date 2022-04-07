Хуснуллин прокомментировал возможность введения льготной ипотеки на вторичном рынке жилья

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Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что введение льготной ипотеки на вторичном рынке недвижимости возможно в том случае, если мер по первичному жилью будет недостаточно.
Хуснуллин прокомментировал возможность введения льготной ипотеки на вторичном рынке жилья
  • globallookpress.com
  • © Roman Denisov

«Мы сейчас будем смотреть, как будет идти первичный рынок. Посмотрим, сколько мы соберём ипотечных проектов. У нас очень сильно пошла в рост ипотека для семьи с детьми», — сказал Хуснуллин.

По его словам, правительство также будет анализировать спрос на льготную ипотеку под 12%.

Он подчеркнул, что в том случае, «если этих мер будет не хватать, будут предложены меры по расширению, возможно, и на вторичном рынке».

Российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что решение по льготной ипотеке для Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других регионов России принято и находится у него на подписи.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал предложение об увеличении ставки по льготной ипотеке с 7 до 12%.

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в беседе с URA.RU дал прогноз по ценам на квартиры в России.

Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова дала прогноз по рынку вторичного жилья.

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