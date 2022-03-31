Специалист по недвижимости Решетникова дала прогноз по рынку вторичного жилья

Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова дала прогноз по рынку вторичного жилья.

«Сейчас, чтобы компенсировать разницу в переплате и размере ежемесячных платежей при первоначальном взносе 50% и сроке кредитования до 20 лет, необходимо снизить стоимость объекта недвижимости почти на 18%. Поэтому если скидка будет выше, то даже при высоких ипотечных ставках часть объектов вторичной недвижимости может оказаться выгоднее новостроек по новым условиям льготного кредитования», — заявила она в беседе с URA.RU.

Как отметила Решетникова, также необходимо учитывать затраты на ремонт, аренду временного жилья до ввода дома в эксплуатацию. Всего этого не требуется при приобретении вторичного жилья с готовым ремонтом, добавила эксперт.

Ранее НСН сообщала, что в Москве выдали более 1 тыс. льготных ипотечных кредитов в январе 2022 года, их общий объём составил 2,6 млрд рублей.