Специалист по недвижимости Решетникова дала прогноз по рынку вторичного жилья

Короткая ссылка
Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова дала прогноз по рынку вторичного жилья.
Специалист по недвижимости Решетникова дала прогноз по рынку вторичного жилья
  • АГН «Москва»

«Сейчас, чтобы компенсировать разницу в переплате и размере ежемесячных платежей при первоначальном взносе 50% и сроке кредитования до 20 лет, необходимо снизить стоимость объекта недвижимости почти на 18%. Поэтому если скидка будет выше, то даже при высоких ипотечных ставках часть объектов вторичной недвижимости может оказаться выгоднее новостроек по новым условиям льготного кредитования», — заявила она в беседе с URA.RU.

Как отметила Решетникова, также необходимо учитывать затраты на ремонт, аренду временного жилья до ввода дома в эксплуатацию. Всего этого не требуется при приобретении вторичного жилья с готовым ремонтом, добавила эксперт.

Ранее НСН сообщала, что в Москве выдали более 1 тыс. льготных ипотечных кредитов в январе 2022 года, их общий объём составил 2,6 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить