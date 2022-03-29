Мишустин сообщил о принятии решения по льготной ипотеке

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что решение по льготной ипотеке для Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других регионов России принято и находится у него на подписи.
Мишустин сообщил о принятии решения по льготной ипотеке
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  • © Konstantin Kokoshkin

«По ипотеке — конкретно и абсолютно у нас решение принято, поддержано... Постановление у меня на подписи», — заявил он.

Мишустин отметил, что для всех регионов России, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, установлен максимальный размер ипотеки — не более 6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал предложение об увеличении ставки по льготной ипотеке с 7 до 12%.

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в беседе с URA.RU дал прогноз по ценам на квартиры в России.



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