Мишустин сообщил о принятии решения по льготной ипотеке
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«По ипотеке — конкретно и абсолютно у нас решение принято, поддержано... Постановление у меня на подписи», — заявил он.
Мишустин отметил, что для всех регионов России, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, установлен максимальный размер ипотеки — не более 6 млн рублей.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал предложение об увеличении ставки по льготной ипотеке с 7 до 12%.
Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в беседе с URA.RU дал прогноз по ценам на квартиры в России.