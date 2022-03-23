Путин поддержал предложение поднять ставку по льготной ипотеке до 12%

Президент России Владимир Путин поддержал предложение об увеличении ставки по льготной ипотеке с 7% до 12%.

«Также предлагается увеличить ставку до 12%», — сказал Путин.

По его словам, даже в таком случае она будет существенно меньше рыночной.

Также президент одобрил увеличение предельного размера льготной ипотеки до 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

Ранее стало известно, что прокуроры будут активнее пресекать нарушения, которые способствуют спекуляциям на финансовом рынке и росту нагрузки на ипотечных заёмщиков.