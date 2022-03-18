Генпрокуратура России сообщила о мерах по защите прав ипотечных заёмщиков

Прокуроры будут активнее пресекать нарушения, которые способствуют спекуляциям на финансовом рынке и росту нагрузки на ипотечных заёмщиков, сообщает Генеральная прокуратура России.

«По указанию генпрокурора России Игоря Краснова прокуроры принимают меры по защите прав ипотечных заёмщиков», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что активизированы надзорные мероприятия по пресечению нарушений законодательства, которые способствуют спекуляциям на финансовом рынке и росту долговой нагрузки заёмщиков.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что депутат Василий Власов предложил освободить россиян от пеней за просрочки по кредитам за последние недели.