Генпрокуратура России сообщила о мерах по защите прав ипотечных заёмщиков

Короткая ссылка
Прокуроры будут активнее пресекать нарушения, которые способствуют спекуляциям на финансовом рынке и росту нагрузки на ипотечных заёмщиков, сообщает Генеральная прокуратура России.
Генпрокуратура России сообщила о мерах по защите прав ипотечных заёмщиков
  • РИА Новости

«По указанию генпрокурора России Игоря Краснова прокуроры принимают меры по защите прав ипотечных заёмщиков», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что активизированы надзорные мероприятия по пресечению нарушений законодательства, которые  способствуют спекуляциям на финансовом рынке и росту долговой нагрузки заёмщиков.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что депутат Василий Власов предложил освободить россиян от пеней за просрочки по кредитам за последние недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить